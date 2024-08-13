Последнее обновление: 13.08.2024 17:15

В Беларуси не теряют надежды вклиниться в диалог "по разрешению украинского конфликта"

В Беларуси не теряют надежды вклиниться в диалог "по разрешению украинского конфликта". Это следует из заявлений госсекретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича на военно-техническом форуме "Армия-2024".

По его словам, Беларусь приложит все усилия для этого.

"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога. Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров", - заявил Вольфович.



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