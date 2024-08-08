Литва установит постоянные пограничные укрепления вблизи Калининградской области

Литовские власти приняли решение установить постоянные укрепления контрмобильности в двух местах вблизи границы с Калининградской областью России. Об этом в комментарии LRT заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

По его словам, литовские Силы обороны уже начали транспортировку первых средств контрмобильности – "зубов дракона", противотанковых "ежей" и блокпостов – на специально оборудованные площадки.

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Если в основном эти средства будут спроектированы так, чтобы их можно было перемещать с места на место, на границе с Калининградской областью, подчеркнул министр, будут созданы постоянные укрепления.

"Мы оценили места, которые нуждаются в предварительном укреплении, и мы начнем это делать", – анонсировал глава литовского Минобороны.

Ожидается, что ведомство официально представит общественности решение о постоянном укреплении границы с Калининградом 5 сентября.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что укрепление границы с Россией в течение следующего десятилетия будет стоить €600 млн.

При этом Евросоюз поможет с финансированием охраны литовско-российской границы.