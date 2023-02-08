Зеленский в Британии призвал предоставить Украине самолеты – «крылья свободы»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию и мировое сообщество предоставить Украине боевые самолеты для защиты от РФ.

С таким призывом он выступил в своей речи перед британскими депутатами в Вестминстер-холле в ходе первого после 24 февраля 2022 года визита в Великобританию.

"Я верю, что этот символ поможет нам в нашей следующей коалиции – коалиции пилотов. И я призываю вас и весь мир простыми и ныне наиболее важными словами: боевые самолеты для Украины – крылья свободы", – заявил Зеленский, которого цитирует Укринформ.