Последнее обновление: 14.05.2023 09:43

G7 и ЕС запретят возобновлять поставки газа РФ на маршрутах в Европу

G7 и Европейский Союз планируют запретить импорт российского газа по маршрутам, на которых Москва ранее сократила поставки.

Об этом пишет в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц, участвующих в переговорах.

Это решение призвано помешать возобновлению поставок российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия, куда Россия прекратила поставки в прошлом году. Решение окончательно намерены утвердить лидеры G7 на саммите в Хиросиме, который начинается в пятницу.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году Россия перенаправила свои поставки газа в страны, которые не ввели санкции против Кремля. Если решение примут, то эти ограничения станут первыми, которые будут направлены против трубопроводного экспорта Москвы с начала крупномасштабной войны.

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