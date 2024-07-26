С начала недели очередь фур на въезд в Литву из Беларуси увеличилась на 250 машин. Об этом сообщил Госпогранкомитет.

Согласно информации, свыше 1660 грузовиков фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска. Меньше всего транспорта пропустили в Мядининкае (Каменный Лог). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 15% большегрузов от нормы, т.е. 3 фуры в час из 20 возможных.

Сопредельная сторона в польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) в течение недели оформляла менее 65% фур.

Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) с начала недели принимали на свою территорию не более 54% грузового транспорта.

Перед выходными в очереди на въезд в Литву и Польшу фиксируется 590 единиц легкового транспорта. Самый загруженный маршрут проходит через польский Тересполь (Брест).

«По состоянию на 12:00 перед погранпереходом Тересполь (Брест) въезда на сопредельную территорию ожидают 43 автобуса», - проинформировал ГПК.