Госстандарт забраковал пельмени российского производства из-за сальмонеллы

Госстандарт забраковал пельмени российского производства.

Как сообщило ведомство, пельмени «Белобоки» с куриным филе производства ООО «Ларнета» (Россия, Дзержинск) попали в реестр опасной пищевой продукции, которая не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В частности, в 25 г продукта обнаружили недопустимые патогенные микроорганизмы рода Salmonella, что не допускается.

В с вязи с этим ввоз и продажа пельменей в Беларуси запрещены.