В Беларуси приговорили к смертной казни гражданина Германии

Гражданин ФРГ по имени Рик Кригер приговорен к смертной казни в Беларуси.

Как сообщило агентство Reuters, германский МИД поддерживает связь с Минском по этой теме.

"Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают консульскую поддержку данному лицу и ведут интенсивную работу с белорусскими властями в его интересах", - цитирует агентство заявление МИД.

Reuters со ссылкой на неофициальные источники также сообщило, что мужчина воевал на стороне ВСУ.

По данным правозащитников, суды над 30-летним Кригером проходили в Минском областном суде в течение июня, а задержали его еще в ноябре 2023 года.

Приговор объявили 24 июня. В нем Кригера признали виновным в "совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка (акта терроризма", совершенном лицом, ранее совершавшим преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса, организованной группой".

Кригер ранее был медиком в немецком Красном Кресте. В Беларуси его обвинили сразу по шести статьям – о "наемничестве", "агентурной деятельности", "терроризме", "создании экстремистского формирования", "умышленном выводе из строя транспортных средств или путей сообщения", "незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Между тем в МИД Беларуси подтвердили, что ведут с внешнеполитическим ведомством Германии контакты по поводу 30-летнего немца Рико Кригера, приговоренного к смертной казни.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, Беларусь обеспечила Германии консульский доступ к осужденному "в полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями".

"С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по этой теме продолжаются по линии Министерств иностранных дел двух стран", – добавил он без подробностей.