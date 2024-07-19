В Кремле заявили о кризисной ситуации с поставками нефти в Словакию и Венгрию

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил о кризисной ситуации с поставками российской нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба".

"Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Да и потом, решение принималось не на техническом, а на политическом уровне, здесь какой-то диалог у нас отсутствует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия на государственном уровне пытаться разблокировать транзит нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после соответствующего решения Украины, либо будет помогать странам искать альтернативные способы доставки.

"Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас", - добавил Песков.