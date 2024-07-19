Последнее обновление: 19.07.2024 15:08

В Израиле планируют разослать повестки в армию тысяче ультраортодоксов

Израильская армия намерена с воскресенья разослать около 1000 повесток на службу ультраортодоксальным евреям в возрасте от 18 до 26 лет. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант.

В этом году планируется провести три этапа призыва, в рамках которых к службе привлекут 3 тыс. ультраортодоксов. В условиях многомесячной войны с террористами ХАМАС в секторе Газа армия заявляет о нехватке боеспособных солдат.

До недавнего времени ультраортодоксальные евреи были освобождены от военной службы. Это исключение действовало десятилетиями, но теперь срок его действия истек. Всего повестки на службу могут получить более 60 тыс. мужчин.



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