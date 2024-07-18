За торговлю с Беларусью и РФ польские компании оштрафованы на $5,3 млн

Польские налоговые органы с марта наложили штрафы на общую сумму почти 21 млн злотых ($5,3 млн) на частные компании, которые нарушили польские и европейские санкции в области торговли с Беларусью и РФ. Об этом сообщила Государственная налоговая администрация Польши.

С марта 2024 года ведомство приняло 24 постановления о наложении таких штрафов, из них 14 касались нарушения санкций ЕС и 10 - польского закона о санкциях.

По словам, пресс-секретаря налоговой службы Юстыны Пасечиньской, принятые решения касаются польских организаций, фирм с белорусским или российским капиталом и граждан разных стран.

Она отметила, что в тот же период Польша внесла в свой санкционный список шесть компаний по обвинению в торговле элитными автомобилями и электроникой с Россией. Перечень планируется пополнить, сказала Пасечиньская.

В апреле 2022 года МВД Польши подготовило санкционный список российских компаний, работающих в республике. На 18 июля 2024 года в нем значилось 82 юридических лица.