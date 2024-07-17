Последнее обновление: 17.07.2024 16:51

Украинские санкции против Лукойла заблокировали транзит нефти в Венгрию

Ужесточение украинских санкций против российского Лукойла в конце июня 2024 года заблокировало транзит его нефти в Венгрию. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Bloomberg.

Лукойл находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограничены и касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

"Сейчас в Украине сложилась юридическая ситуация, согласно которой Лукойл не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением", - сказал он журналистам в Нью-Йорке после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Лукойл – одна из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию через южную часть нефтепровода "Дружба" в Украине. Для венгерской компании Mol российские поставки обеспечивают две трети всей сырой нефти, но не исключено, что она сможет полностью заменить их с 2025 года, сообщило Fitch Ratings в начале этого года.



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