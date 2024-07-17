Более 2,2 тысячи машин и 28 автобусов ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 1020 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву. Сопредельные контрольные службы за сутки пропустили на свою территорию 40% фур от нормы. Самый загруженный маршрут на данном направлении по-прежнему проходит через Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.

Перед единственным действующим латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется 400 грузовиков. Через данный погранпереход в Латвию въехал 41% авто.

Контрольные службы 🇵🇱польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) за 24 часа приняли на свою территорию 60% большегрузов.

«По состоянию на 10:00 около 290 легковых авто ожидают въезда в ЕС перед всеми литовскими погранпереходами и Тересполем (Брест)», - отмечает ГПК.

Перед польским Тересполем (Брест) и литовским Мядининкаем (Каменный Лог) въезда в ЕС ожидают 20 и 8 автобусов соответственно.

В ГПК напомнили, что с 16 июля Латвия ввела запрет на въезд легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Наряду с этим запрет на въезд не распространяется на транспортные средства дипломатических и консульских представительств. В ведомстве рекомендуют гражданам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты следования.