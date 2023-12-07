Свыше 3,4 тыс. фур ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси

Свыше 3400 фур ожидают въезда в Евросоюз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"Очереди большегрузов сохраняются на всех направлениях в ЕС. Более 1240 грузовиков фиксируется перед самым загруженным 🇵🇱погранпереходом Кукурыки (Козловичи). Его сотрудники за сутки оформили около 59% авто от нормы", - говорится в сообщении ведомства.

Въезда в Литву ожидают более 1800 единиц транспорта. Контрольные службы всех сопредельных литовских погранпереходов пропустили на свою территорию лишь 31% большегрузов.

В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) контрольные службы выполнили норму по пропуску на 50% — въезда на сопредельную территорию ожидают около 360 фур.

Скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) и всеми литовскими погранпереходами.