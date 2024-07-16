Контрабандная норвежская рыбная продукция поставлялась в Россию через Беларусь

Россельхознадзор выявил факт контрабанды норвежской рыбной продукции через Беларусь в Россию.

Как сообщает ведомство, в июне 2024 года на автодороге М-1 Москва-Минск была задержана машина, которая перевозила рыбную продукцию "сомнительного происхождения".

"В результате контрольных мероприятий установлены нарушения в маркировке товара, также имеются обоснованные сомнения подлинности представленных ветеринарных сопроводительных документов. Вместе с тем имеются признаки, свидетельствующие, что продукция, возможно, произведена в Норвегии, промаркирована на территории Республики Беларусь и под видом российской рыбной продукции предположительно контрабандным способом ввезена на территорию России", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор направил письмо в адрес Федеральной таможенной службы России с просьбой провести проверку по указанному факту.

Кроме того, направлено обращение в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси "с просьбой провести необходимые проверочные мероприятия и принять меры с целью недопущения подобных случаев в будущем".