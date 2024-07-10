НАТО закупит зенитные ракеты Stinger для трех стран

Закупочное агентство НАТО анонсировало крупную закупку ПЗРК FIM-92K Stinger для нескольких стран-членов Альянса. Об этом объявили в пресс-службе.

Закупочное агентство NSPA от имени Германии, Италии и Нидерландов объявило о контракте на закупку у производителя RTX 940 ПЗРК Stinger, что включает также техническую поддержку и определенные логистические расходы.

"Данный многонациональный и многолетний контракт позволит трем государствам сэкономить значительные средства по сравнению со стоимостью самостоятельной закупки, и поддерживает План действий в вопросе оборонной промышленности (DPAP) Альянса, определяющий конкретные шаги и проекты для того, чтобы Альянс усиливал взаимодействие с оборонной промышленностью. В рамках этого плана NSPA играет ключевую роль в том, чтобы собрать потребности отдельных стран в многолетние и многонациональные "рамочные" закупочные планы", – отмечают в коммюнике.