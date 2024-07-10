Китайская компания запустила фабрику, где работают исключительно роботы

Китайская компания Xiaomi запустила завод по производству смартфонов, который работает исключительно благодаря роботам. Об этом сообщает TradeMaster.UA.

Новый завод, по словам гендиректора компании, будет "темной фабрикой", которая может работать 24 часа в сутки без людей. Кроме того, машины на заводе могут взаимодействовать друг с другом. Завод может самостоятельно поддерживать чистоту с удалением пыли на микронном уровне.

Качество продукции на заводе будет контролироваться самостоятельно разработанными Xiaomi интеллектуальными машинами. Утверждается, что завод сможет выпускать по одному смартфону каждую секунду. При этом Xiaomi заявила, что это завод - лишь небольшой шаг для Xiaomi на пути к будущему, которое только началось.

Xiaomi инвестировала 330 млн. долларов в разработку нового производственного процесса. Новый завод в Чанпине занимает площадь 81 000 квадратных метров. Он был сертифицирован как "национальное эталонное предприятие интеллектуального производства" с годовой производственной мощностью 10 миллионов флагманских смартфонов.

Этот завод будет заниматься производством будущих складных телефонов Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip. На заводе установлено 11 линий производства мобильных телефонов, а также линии по производству автомобильных электронных деталей.