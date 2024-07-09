Нового посла Беларуси в РФ наделили полномочиями вице-премьера

Посол Беларуси в России Александр Рогожник назначен полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ по совместительству. Соответствующий указ Лукашенко подписал 8 июля, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с указом Рогожник наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Он будет "координировать деятельность республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию".

При этом Рогожник несет персональную ответственность за "продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией".