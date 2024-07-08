Последнее обновление: 08.07.2024 14:38

ФСБ похвасталась пресечением попытки угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3

ФСБ похвасталась пресечением попытки угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации", - говорится в сообщении центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Утверждается, что украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии. Его пытались "склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине".

ФСБ также сообщило, что в ходе "оперативной игры" получены сведения, которые помогли военным РФ "нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное".



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