Лукашенко и Путин "на ногах" обсудили "субстантивные" вопросы СГ

Лукашенко и Путин все-таки пообщались в рамках проходившего в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где "на ногах" обсудили "субстантивные" (направленные на практические результаты – прим.) вопросы Союзного государства. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Встреча была на ногах", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов, как долго она продлилась, Песков отметил: "Достаточно, чтобы обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства".