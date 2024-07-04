Последнее обновление: 04.07.2024 17:15

Работающие на ископаемом топливе компании должны облагаться налогом на сверхприбыль - генсек ООН

Категории: ООН

Углеродные выбросы и сверхприбыль компаний, работающих на ископаемом топливе, должны облагаться налогом (так называемый windfall tax - налог на сверхприбыль). Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Настало время установить цену на выбросы углерода и обложить налогом непредвиденные прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе", - сказал Гутерриш на встрече в формате "ШОС+" в Астане.

Он напомнил о подобной практике, которую использовали страны-участницы рамочной конвенции ООН по изменению климата, когда вводили сбор солидарности с таких секторов, как судоходство, авиация и добыча ископаемого топлива.

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