Последнее обновление: 27.06.2024 14:37

Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов отправили воевать в Украину

Около 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, отправлены на войну в Украину. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, власти "отловили" 30 тысяч мигрантов с гражданством РФ, не желающих встать на воинский учет, поставили их на учет и уже порядка 10 тысяч направили на войну.

"Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений", - добавил Бастрыкин.

Как сообщает РБК, Бастрыкин назвал такие действия властей "фишкой, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию".



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