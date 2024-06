Беларусь, Казахстан и Китай будут развивать совместные логистические услуги

Беларусь, Казахстан и Китай договорились о развитии совместных логистических услуг. Об этом сообщает Министерство транспорта Казахстана.

"Казахстанское АО KTZ Express, китайская компания Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и белорусское ООО "Юнионвэй" подписали меморандум о намерениях по развитию совместных логистических услуг. Документ подписан 25 июня в Шанхае в рамках выставки Transport logistic China 2024", - говорится в сообщении министерства.

В частности, стороны договорились объединить усилия путем создания на станции Свислочь в Беларуси логистического терминала для обработки и распределения грузов, транспортируемых по маршруту Китай-Европа и в обратном направлении.

"Данный шаг является важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры и создании новых возможностей для увеличения транзитного потенциала Казахстана", - отметил Минтранс Казахстана.