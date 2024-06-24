В РФ собираются запретить гаджеты без доступа к российским приложениям

В Госдуму внесен проект закона об уточнении условий распространения программ для смартфонов и других гаджетов. Соответствующая инициатива (654254-8) размещена в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Авторы напоминают в пояснительной записке, что разработан обязательный к предварительной установке на технически сложные товары единый магазин приложений RuStore, и в настоящее время он "доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android".

"В свою очередь отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, навязывается использование исключительно сервисов и магазина приложений самого производителя устройства, отмечается в документе.

"Одновременно в условиях санкционного давления и отключения российских пользователей и разработчиков программного обеспечения от иностранной ИТ-инфраструктуры правообладатели операционных систем и встроенных в них магазинов приложений продолжают ограничивать доступность для установки и использования российских массовых приложений банков, платёжных сервисов и прочих социально значимых приложений", - отмечают авторы законопроекта.

Они считают, что "вышеуказанные обстоятельства в значительной мере ограничивают доступ граждан РФ к приложениям российских разработчиков с использованием имеющихся у них устройств".

Законопроектом устанавливается, что при продаже в Российской Федерации и использовании отдельных видов технически сложных товаров должна обеспечиваться возможность устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.

Кроме того, законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.

Закон, как предполагается, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.