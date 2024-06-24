В Беларуси на учениях "отрабатывают уничтожение диверсантов"

В Беларуси в рамках "внезапной" проверки войск приступили к "поиску и уничтожению условных диверсантов". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"В рамках внезапной проверки готовности воинские части сил специальных операций вместе с подразделениями ракетных войск и артиллерии приступили к выполнению учебно-боевых задач по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также занятию назначенных оборонительных рубежей. Выполнение учебно-боевых задач осуществляется в тесном взаимодействии с авиацией, которая осуществляет их непосредственную поддержку", - поведало Минобороны.

"Внезапная" проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси к выполнению поставленных задач началась 21 июня. Начальник Генштаба ВС Павел Муравейко сообщил, что в рамках проверки планируется комплексное задействование авиации. Будут активно применяться беспилотные летательные аппараты, силы и средства радиоэлектронной борьбы, планируется отработать действия сухопутных группировок в лесисто-болотистой местности.