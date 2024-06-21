В Беларуси началась "внезапная" проверка готовности вооруженных сил

В Беларуси началась "внезапная" проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, на первом этапе проверки будут отработаны "вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство".

В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

На период начавшейся внезапной проверки подразделений и воинских частей вооруженных сил Беларуси будет задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях.

"В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", - предупредило Минобороны.