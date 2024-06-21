Последнее обновление: 21.06.2024 16:29

Дело экс-замглавы Минэнерго Беларуси готовят для передачи в суд

Следственный комитет Беларуси завершает расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя министра энергетики Михаила Михадюка в получении взятки.

Как сообщил председатель СК Дмитрий Гора, материалы готовятся для передачи в суд.

"Уголовное дело в отношении бывшего замминистра энергетики уже находится на стадии окончания. Сложности расследование не представляет и в ближайшее время (дело) будет направлено для рассмотрения в суд", - сказал Гора, которого цитируют госСМИ.

Он уточнил, что Михадюк получал денежные средства "за обеспечение участия коммерческой компании в строительстве высоковольтных подстанций на территории Беларуси".

Глава СК также заверил, что обвиняемый сотрудничает со следствием, выдал часть денежных средств, которые получил в качестве взятки, и даже возместил ту ее часть, которую успел потратить.

В должности замминистра энергетики Михадюк курировал строительство Белорусской АЭС.



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