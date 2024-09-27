Последнее обновление: 27.09.2024 16:45

КГК Беларуси начал проверку ООО «Прокредит»

Комитет госконтроля Беларуси совместно с работниками органов финансовых расследований начал проверку общества с ограниченной ответственностью «Прокредит».

Как сообщает КГК, в ходе проверки будут изучены вопросы выполнения требований законодательства при осуществлении лизинговой и иных видов деятельности, обоснованности видов и размеров получаемого вознаграждения, качества оказываемых финансовых услуг населению.

Особое внимание будет обращено «на соблюдение прав и законных интересов граждан при совершении сделок с физическими лицами».

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