Последнее обновление: 25.09.2024 17:46

В Китае бездомным, сиротам и бедным выплатят единовременные субсидии

В Китае выплатят единовременные субсидии для людей, которые живут в крайней бедности. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство финансов и Министерство гражданских дел выдадут субсидии на проживание малообеспеченным группам населения, включая очень бедных и сирот, до праздника Национального дня на следующей неделе.

Местные власти должны обеспечить поступление средств к целевым получателям до 1 октября, годовщины основания Народной Республики, чтобы продемонстрировать "любовь и заботу партии и правительства о людях, которые в этом нуждаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма выплат остается неизвестной.

В этом году министерства выделили $22 млрд на финансовую помощь и субсидии людям, живущим в крайней бедности, сиротам и бездомным. По состоянию на июнь в стране 4,74 миллиона человек живут в условиях крайней бедности, согласно данным Министерства гражданских дел.



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