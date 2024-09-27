Свыше 340 легковушек и 20 автобусов ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Перед уикендом более 340 легковых авто и 20 автобусов ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в ЕС скопилось 300 авто, его сотрудники с начала недели приняли 45% легковушек от нормы.

Перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) на въезд в ЕС фиксируется 40 авто, их контрольные службы в течение недели принимали на свою территорию около 60% транспорта от нормы.

"По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 20 автобусов", - говорится в сообщении ГПК.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Сопредельная сторона с понедельника пропустила около 50% транспорта. Меньше всего авто оформляли сотрудники литовского Мядининкая (Каменный Лог) — 15% от нормы.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 44% фур.