Последнее обновление: 19.06.2024 13:16

Порт Санкт-Петербурга приостановил перевалку калийных удобрений из Беларуси

Стивидорная компания “Балтийский судомеханический завод” (БСМЗ) в порту Санкт-Петербурга приостановила перевалку калийных удобрений по контракту с Беларуськалием, пишут российские медиа.

Причиной стало несогласие белорусского предприятия с ценой перевалки.

На данном этапе ведутся переговоры по цене, и в обозримом будущем перевалка белорусских удобрений будет возобновлена, заверили в БСМЗ.

Основными акционерами БСМЗ являются трое бизнесменов — Илья Трабер (24,61% акций), Игорь Полторак (23,68%) и Марина Даниленко (23,7%).

Операции с продукцией Беларуськалия через терминал завода начались в конце 2022 года. За 2023 год БСМЗ перегрузил около 2 млн тонн белорусских удобрений.

ОАО “Беларуськалий” находится под санкциями ЕС с 2022 года.



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