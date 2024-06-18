Власти хотят удержать долю Беларуси в импорте РФ на уровне около 10%

Белорусская доля в российском импорте должна находиться на уровне 9-10%. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире гостелеканала.

"И, конечно же, задача лично для меня и для всего состава правительства - ни в коем случае не опустить планку и держать свою долю в российском импорте. Как минимум 9-10% в импорте Российской Федерации мы должны занимать", - сказал он.

По его словам, республика разрабатывает стратегию присутствия белорусских товаров на всей территории России, идет работа над масштабированием фирменной белорусской торговли.

"Работа с Российской Федерацией идет плановая, системная. Действительно, у нас пока есть немножко отрицательное сальдо. Обычно отрицательное сальдо по товарам компенсируется услугами, а сейчас чуть-чуть недотянули", - признал он.

Головченко подчеркнул, что вопрос диверсификации экспорта не снимается с повестки дня.

"За четыре месяца текущего года мы прибавили более $300 млн в экспорте на рынки стран дальней дуги. На Африканском континенте белорусский экспорт в эти страны увеличился в 3,9 раза", - поведал чиновник.

На конец 2023 года белорусская доля в российском импорте выросла за 2022 год до 9%.