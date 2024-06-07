Россия отправит атомную подлодку на Кубу

Группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня и пробудет там до 17 июня, со ссылкой на Революционные вооруженные силы Кубы сообщило агентство AFP.

В составе группы — фрегат «Адмирал Горшков» (может нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»), атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, сообщили РВС Кубы, их стоянка «не представляет угрозы для региона», следует из сообщения РВС Кубы.

Гавана анонсировала прибытие российских военных кораблей на следующий день после того, как Вашингтон сообщил, что, по имеющейся информации, Россия планирует направить военные корабли в Карибский регион для проведения учений, напоминает агентство Reuters.

Кубинский президент Мигель Диас-Канель посетил Москву в мае 2024 года, он присутствовал на военном параде на Красной площади и встретился с Владимиром Путиным.