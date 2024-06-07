Последнее обновление: 07.06.2024 17:29

Россия отправит атомную подлодку на Кубу

Группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня и пробудет там до 17 июня, со ссылкой на Революционные вооруженные силы Кубы сообщило агентство AFP.

В составе группы — фрегат «Адмирал Горшков» (может нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»), атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, сообщили РВС Кубы, их стоянка «не представляет угрозы для региона», следует из сообщения РВС Кубы.

Гавана анонсировала прибытие российских военных кораблей на следующий день после того, как Вашингтон сообщил, что, по имеющейся информации, Россия планирует направить военные корабли в Карибский регион для проведения учений, напоминает агентство Reuters.

Кубинский президент Мигель Диас-Канель посетил Москву в мае 2024 года, он присутствовал на военном параде на Красной площади и встретился с Владимиром Путиным.



<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование