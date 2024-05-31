Последнее обновление: 31.05.2024 11:23

Беларусь и РФ обсуждают создание в СГ единого IТ-ландшафта

Заместитель министра Минпрома Беларуси Алексей Козлов и директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождевой обсудили в Минске вопросы создания единого IТ-ландшафта Союзного государства.

Как сообщила пресс-служба Минпрома Беларуси, по этим направлениям проводится соответствующая работа, "составляется IТ-ландшафт, в котором приведено программное обеспечение, используемое основными предприятиями двух стран по отраслям и производителям, странам происхождения". Отмечена необходимость вовлечения в этот процесс всех отраслей промышленности.

Кроме того, речь шла о вопросах замещения программного обеспечения из "недружественных" стран на предприятиях Беларуси и России, что имеет высокую значимость для всех отраслей промышленности. В настоящее время организации Минпрома активно внедряют белорусское и российское программное обеспечение.



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