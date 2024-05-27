Испания передаст Украине ракеты Patriot и танки Leopard

Испания планирует отправить в Украину ракеты для систем ПВО Patriot и танки Leopard, они войдут в пакет военной помощи на сумму 1,13 млрд евро, о выделении которого было объявлено в апреле, сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на свои источники.

Испания передаст Украине более 10 зенитных ракет Patriot и 19 поддержанных немецких танков Leopard 2A4, а также вооружение испанского производства, в том числе средства борьбы с дронами, и боеприпасы.

О новых поставках оружия будет объявлено во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид в понедельник, где он встретится с премьер-министром Педро Санчесом и королем Филиппом, пишет El Pais.

Стоимость пакета была объявлена ранее, но до сих пор не было известно, какое оружие в него войдет.