Не менее 12 человек погибли после авиаудара РФ по гипермаркету в Харькове

Число погибших в результате нанесенного РФ в субботу авиаудара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове выросло до 12 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным ведомства 10 из погибших еще не опознаны, ранения получили 43 человека.

От ракетного удара по центру города, который произошел спустя несколько часов, пострадали 25 человек, среди них 14-летний юноша.

Итого за сутки в результате российских ударов по Харькову были ранены 68 человек, сказано в сообщении прокуратуры.