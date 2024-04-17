Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной поддержки Украины объемом почти 300 млн евро, которые будут направлены, среди прочего, на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов, говорится в сообщении Минобороны Дании.

Согласно сообщению, решение предусматривает выделение 200 млн датских крон на инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Кроме того, выделены средства на создание значительного морского потенциала, беспилотников и производство ракетных компонентов. Всего в новом пакете было выделено около 2,2 млрд датских крон (295 млн евро).

"Инвестиции в украинскую оборонную промышленность для закупки и передачи оружия и боеприпасов, беспилотников и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также значительная морская помощь. Это основные элементы 17-го пакета помощи, по которому правительство сегодня провело консультации с датским комитетом по вопросам внешней политики", – сказано в сообщении.