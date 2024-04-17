Власти Киргизии намерены ограничить доступ к TikTok

Госкомитет национальной безопасности Киргизии предложил ограничить доступ к социальной сети TikTok на территории республики.

"На основании мотивированного решения Государственного комитета национальной безопасности Киргизии относительно ограничения доступа к информационному ресурсу TikTok на территории республики Службой по регулированию и надзору в отрасли связи в адрес операторов связи направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к указанному сервису", - сообщил представитель Министерства цифрового развития.

По его словам, основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны соцсети закона "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике", согласно которой определены виды и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, передает Интерфакс.

Минкультуры Киргизии в конце августа 2023 года приняло решение заблокировать TikTok, направив решение о блокировке соцсети в Министерство цифрового развития для дальнейшей реализации в рамках законодательства.