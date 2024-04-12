В рамках коалиции истребителей Норвегия готовится передать Украине 22 истребителя F-16, из них 12 находятся в уже пригодном к использованию состоянии.

Согласно информации Nettavisen, Норвегия получила разрешение от США на передачу Украине 22 истребителей F-16, а также двигателей, вспомогательных материалов, тренажеров, запчастей и другого соответствующего оборудования.

Это, однако, не означает, что все из этих 22 истребителей полностью исправны – часть может использоваться для запчастей и ремонта других самолетов.

В материале Nettavisen говорится, что собственно пригодными для полета могут быть 12 норвежских F-16, которые Норвегия планировала продать американской компании Draken International – соответствующий контракт был подписан в декабре 2021 года.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, вместо этого будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", – пишет издание.

Публикация не указывает сроков, когда Украина может получить норвежские F-16, но предполагает, что этого не произойдет до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года.