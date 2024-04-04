Советник посольства Беларуси в Москве грозит блокировкой «Коммерсанту»

Советник посольства Беларуси в Москве Александр Шпаковский пригрозил блокировкой российскому изданию «КоммерсантЪ» и потребовал от российских медиа удалить со своих сайтов непроверенную информацию издания.

Поводом для угроз стала статья в «Коммерсанте» о том, что власти Беларуси рассматривают возможность отказаться от обслуживания банковских карт платежной системы «Мир», против которой США в феврале текущего года ввели санкции.

«Публикация "Коммерсанта" имеет все признаки классической информационной диверсии, направленной на подрыв доверия внутри Союзного государства Беларуси и России», - утверждает Шпаковский.

«…по моему личному мнению, нельзя исключать, что в процессе принятия мер реагирования Министерством информации Республики Беларусь могут быть приняты решения по блокировке ресурса "Коммерсант" в белорусском цифровом сегменте», - негодует советник и просит «падкие до сенсаций редакции российских изданий удалить со своих ресурсов непроверенную информацию "Коммерсанта" во избежание соответствующих репутационных и иных рисков».

Шпаковский также утверждает, что Беларусь продолжает обслуживание платежных карт системы "Мир" и «не намерена отходить от своих союзнических обязательств».

С 5 апреля Киргизия прекращает обслуживание карт системы «Мир».