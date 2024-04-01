Иран предупреждал Россию об угрозе теракта

Иран предупредил Россию о возможности крупной "террористической операции" на ее территории накануне массового убийства в концертном зале "Крокус-Сити Холл" под Москвой в марте, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Один из анонимных источников агентства отметил, что за несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможной крупной террористической атаке на российской территории. Информацию якобы получили во время допросов арестованных в связи со смертельными взрывами в Иране.

Министерство разведки Ирана заявило в январе, что арестовало 35 человек, причастных к двойным взрывам 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибло около 100 человек. 19 января министерство заявило, что арестовало командира афганского филиала "Исламского государства" "ИГИЛ-Хорасан".

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Иране, самые кровавые со времен Исламской революции 1979 года. Источники американской разведки заявили, что "ИГИЛ-Хорасан" осуществила как теракты 3 января в Иране, так и стрельбу 22 марта под Москвой.

Второй источник, который также пожелал остаться неизвестным из-за деликатности вопроса, сообщил, что в информации, которую Тегеран предоставил Москве о предстоящей атаке, не было конкретных подробностей относительно времени и точной цели.

"Им (членам "ИГИЛ-Хорасан") было поручено подготовиться к значительной операции в России... Один из террористов (арестованный в Иране) сказал, что некоторые члены группы уже поехали в Россию", – сообщил второй источник.

Третий источник, высокопоставленный сотрудник службы безопасности, сказал: "Поскольку Иран годами был жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов".

Источник, знакомый с разведданными США о предстоящей атаке в России, сообщил, что они базируются на перехваченных разговорах между боевиками "ИГИЛ-Хорасан".

Отрицая утверждения США, Россия заявила, что считает Украину причастной к нападению, не предоставив при этом никаких доказательств. Киев решительно отрицает безосновательные обвинения России.

Однако России труднее отвергнуть разведданные своего дипломатического союзника Ирана о нападении, которые ставят под сомнение эффективность российских служб безопасности. Москва и Тегеран, которые находятся под западными санкциями, углубили военное и другое сотрудничество после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.