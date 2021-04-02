Таможня РФ пресекла контрабанду нефтепродуктов в Беларусь

Центральная энергетическая таможня России пресекла деятельность международной преступной группы, осуществлявшей на протяжении длительного времени контрабанду нефтепродуктов в Беларусь.

Под видом смазочных материалов в Беларусь вывозились нефтепродукты, являющиеся стратегически важными ресурсами и подлежащие таможенному декларированию. Стоимость незаконно перемещенных товаров превысила 226 млн. российских рублей (около $3 млн.).

«Поставки нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из России, организовал гражданин Республики Беларусь с привлечением двух граждан РФ. Для этого использовались подконтрольные компании, зарегистрированные в России и Беларуси. Правонарушители предоставляли в российские таможенные органы статистические формы учета перемещения товаров, в которых был указан недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС вывозимого товара», - говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

По фактам контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждены три уголовных дела.