В Беларуси разрешили спонсорскую помощь на патриотическое воспитание детей

Лукашенко разрешил предоставлять и использовать благотворительную помощь на поддержку организаций, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи, следует из указа №112 от 27 марта 2024 года.

Кроме того, благотворительную помощь можно оказывать физическим лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, некоммерческим организациям (в сфере охраны окружающей среды), а также пожарному добровольческому движению.

Разрешается оказывать благотворительную помощь в виде электронных денег и токенов, использовать ее на возмещение расходов, связанных с содержанием производственных зданий, сооружений, благоустройством населенных пунктов, а отдельным религиозным, благотворительным, спортивным организациям и общественным объединениям - на оплату труда и иных хозяйственных расходов.

Право на получение безвозмездной помощи также предоставлено диппредставительствам, бизнес-ассоциациям (союзы) и объединениям.

Запрещено предоставлять помощь организациям с долей государственной собственности 50 и более процентов при наличии у них просроченной задолженности по платежам в бюджет, выплате заработной платы и пособий, чистого убытка, а также при невыполнении условий оказания господдержки.

Также нельзя предоставлять безвозмездную (спонсорскую) помощь в иностранной валюте, за исключением случаев, когда она направляется организациям здравоохранения для приобретения ими за границей медицинских изделий и лекарственных средств, гражданам для получения медицинской помощи за пределами страны, а также физическим лицам (командам), представляющим Беларусь в международных мероприятиях.