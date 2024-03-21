Нидерланды выделят более 150 млн. евро на боеприпасы для Украины

Нидерланды выделяют более 150 миллионов евро на закупку боеприпасов и 200 млн евро на закупку беспилотников для Украины.

Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен по итогам прошедшего в среду заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Речь идет о боеприпасах класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые отправляются в Украину.

Нидерланды также делают вклад в размере более 200 млн евро в сфере беспилотников. Планируется приобрести значительное количество беспилотников ISR и передать их Украине. Это делается после консультаций с другими партнерами и украинскими вооруженными силами.

"Эти беспилотники уже используются и хорошо зарекомендовали себя на поле боя", – сказала Оллонгрен.