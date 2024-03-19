В Гонконге приняли закон для борьбы с идеей независимости города

Парламент Гонконга, состоящий теперь из лояльных Китаю депутатов, принял новый закон, предусматривающий наказания вплоть до пожизненного заключения за «внешнее вмешательство», мятеж, измену и шпионаж.

Закон, известный как «Статья 23» (он опирается на эту статью Основного закона автономного района), прошел через парламент меньше чем за две недели.

Новый закон, как заявил глава гонконгской администрации Джон Ли, нужен для защиты от «потенциальных диверсий и подводных течений, пытающихся сеять смуту», и особенно от «идей независимого Гонконга».

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что скорейшее принятие нового законодательства защитит «основные национальные интересы» и позволит Гонконгу сосредоточиться на экономическом развитии.

Пекин в 2020 году издал закон о национальной безопасности для Гонконга, что привело к окончательному разгрому некогда мощного протестного движения в городе. После издания закона в Гонконге были арестованы десятки людей. В Гонконге, по словам жителей, установилась атмосфера всеобщего страха.

От нового закона гонконгцы ожидают, что эта атмосфера только уплотнится, тем более что новые уголовные статьи в нем прописаны крайне размыто.