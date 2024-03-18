Украина прекратит транзит российского газа с 2025 года

Украина не планирует продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" после 31 декабря 2024 года, когда истекает срок его действия.

"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие этого соглашения", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, который продемонстрировал, что система может функционировать и без транзита.

Ранее, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявлял, что Европейский Союз не заинтересован в продлении транзитного контракта со страной-агрессором.

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG", - отметил министр.

30 декабря 2019 года украинский "Нафтогаз" подписал с российским "Газпромом" пятилетний контракт на транзит газа в страны Европейского союза по территории Украины. Документом предусматривалась гарантированная поставка 65 млрд куб м голубого топлива в первый год и минимум по 40 млрд куб м в последующие годы.