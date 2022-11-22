Газпром заявил об «оседании» в Украине газа для Молдавии

«Газпром» заявил об оседании в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз», и пригрозил сокращением подачи газа в Украину для последующего транзита.

«Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», - говорится в сообщении российской компании.

«21 ноября «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа.

При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», - также сказано в сообщении.

Газпром также утверждает, что по состоянию на 22 ноября осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.