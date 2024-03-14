Австрия высылает двух "дипломатов" РФ

Министерство иностранных дел Австрии решило объявить двух работников посольства России персонами нон грата из-за того, что их деятельность "несовместима с дипломатическим статусом".

Они должны выехать из страны до 19 марта включительно. Такой шаг МИД Австрии принял после сообщений в СМИ о том, что Россия может использовать своих дипломатов для разведывательной деятельности. Соответствующий материал в начале недели опубликовала венская газета Falter.

В материале утверждается, что 23 дипломата, аккредитованные при российском посольстве, в последние годы были привлечены к разведывательной деятельности. А бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль, которая сейчас живет в России, якобы должна была помогать в получении информации из ведомства, которое ранее возглавляла.

В комментарии Die Presse МИД Австрии заявил, что этот план с участием Кнайсль не вышел за пределы "стадии планирования".

Посольство России в Австрии выразило возмущение решением австрийского МИД выслать двух работников дипмиссии.

"Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не воспринимаем. Решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений", – говорится в заявлении посольства.