Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на $336,6 млн

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,3 млрд датских крон (336,6 млн долларов), говорится в заявлении министерства обороны страны.

Новый большой пакет помощи включает предоставление Украине самоходных артиллерийских установок CAESAR и боеприпасов.

Среди прочего, сумма в 2,3 млрд датских крон идет на финансирование артиллерийских снарядов CAESAR в сотрудничестве с Францией и артиллерийских снарядов калибра 155 мм в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

Дания является одним из крупнейших доноров военной помощи Киеву по сравнению с размером ее экономики. Ее предыдущий пакет военной помощи на 1,7 млрд крон (247,4 млн долларов) был представлен в середине февраля.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна избежать ошибок 1930-х годов и активизировать и расширить свою оборонную промышленность для сдерживания России.

Фредериксен также заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.