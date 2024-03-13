Последнее обновление: 13.03.2024 14:42

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на $336,6 млн

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,3 млрд датских крон (336,6 млн долларов), говорится в заявлении министерства обороны страны.

Новый большой пакет помощи включает предоставление Украине самоходных артиллерийских установок CAESAR и боеприпасов.

Среди прочего, сумма в 2,3 млрд датских крон идет на финансирование артиллерийских снарядов CAESAR в сотрудничестве с Францией и артиллерийских снарядов калибра 155 мм в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

Дания является одним из крупнейших доноров военной помощи Киеву по сравнению с размером ее экономики. Ее предыдущий пакет военной помощи на 1,7 млрд крон (247,4 млн долларов) был представлен в середине февраля.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна избежать ошибок 1930-х годов и активизировать и расширить свою оборонную промышленность для сдерживания России.

Фредериксен также заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.



<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование