Китай вводит безвиз с Грузией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Китай принял решение ввести безвизовый режим для грузинских граждан, сообщает SOVA.

"Китайская Народная Республика приняла решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут находиться в Китае без виз 30 дней подряд", – заявил Кобахидзе.

Дату начала действия безвиза он пока не уточнил, но отметил, что это "важнейшее решение, которое облегчит нашим гражданам поездки в Китай и создаст новые возможности".

"Это решение является следующим важнейшим практическим результатом соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в прошлом году между Грузией и Китаем", – добавил Кобахидзе.

Граждане Китая могут находиться в Грузии также в течение 30 дней без виз. Такое решение приняло правительство Ираклия Гарибашвили в сентябре 2023 года.