Президент США Джо Байден назвал Путина "помешанным сукиным сыном" во время мероприятия по сбору средств в среду в Сан-Франциско.

"У нас есть помешанный сукин сын, этот парень, Путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", – сказал Байден, обращаясь к собравшимся на благотворительном вечере.

Байден также раскритиковал комментарии Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью российского оппозиционера и критика Кремля Алексея Навального. Президент перефразировал комментарии своего предшественника, а затем сказал присутствующим, что "если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все считали, что я должен быть заключен в тюрьму".

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали так же, как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется", – сказал Байден, по словам журналистов, присутствующих в зале.

В отличие от Байдена и других западных лидеров, Трамп, лидер республиканцев на президентских выборах 2024 года, до сих пор не осудил Россию или Путина за смерть Навального.